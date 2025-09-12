Меню
Киноафиша
Фильмы
Дракула
Расписание сеансов Дракула, 2025 в Курске
12 сентября 2025
Расписание сеансов Дракула, 12 сентября 2025 в Курске
Вся информация о фильме
г. Курск, ул. Ленина, 30, ТРЦ «Пушкинский»
2D
11:00
от 240 ₽
15:20
от 290 ₽
19:40
от 340 ₽
Ассоль
г. Курск, ул. Малышева, 2/23А
2D
19:00
от 180 ₽
ГРИННФИЛЬМ
г. Курск, просп. Карла Маркса, 68,ТРЦ «Мега Гринн»
2D
10:15
от 320 ₽
12:50
от 360 ₽
15:25
от 360 ₽
18:00
от 420 ₽
19:00
от 500 ₽
20:35
от 420 ₽
21:40
от 500 ₽
Люксор Европа
г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
09:40
от 280 ₽
12:20
от 300 ₽
13:45
от 300 ₽
15:00
от 300 ₽
16:20
от 300 ₽
17:40
от 300 ₽
19:00
от 310 ₽
20:20
от 310 ₽
Мир
г. Курск, ул. Станционная, 14
2D
18:20
Родина
г. Курс, ул. Менделеева, 31
2D
18:15
от 240 ₽
22:30
от 260 ₽
Синема 5 Курск
г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
11:15
от 440 ₽
13:50
от 520 ₽
14:50
от 590 ₽
16:25
от 520 ₽
19:00
от 570 ₽
20:15
от 500 ₽
21:35
от 570 ₽
23:40
от 570 ₽
Юность
г. Курск, ул. Карла Маркса, 5
2D
18:40
от 180 ₽
