Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Дракула Расписание сеансов Дракула, 2025 в Курске 11 сентября 2025

Расписание сеансов Дракула, 11 сентября 2025 в Курске

Билеты
Вся информация о фильме
чт 11
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Дракула»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Синема 5 Курск г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
19:00 от 520 ₽
Вниз
Вниз
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Колбаса
Колбаса
2025, Россия, комедия
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Токсичный мститель
Токсичный мститель
2025, США, боевик, приключения, комедия
Вес победы
Вес победы
2024, США / Великобритания, триллер
Хайди. Моя хитрая рысь
Хайди. Моя хитрая рысь
2024, Германия, анимация
Сказки тёмного леса. Ворожея
Сказки тёмного леса. Ворожея
2025, Россия, сказка
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Так вот кто убил родителей Рей? Оглушительное признание героя так и не показали в финале «Звездных войн»
«Издевательство над оригиналом»: что говорят о перезапуске «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» — увы, он не удался
«Эта коммуналка — просто прикрытие»: в Сети вычислили, что не так с комнатой Гоши и почему там нет кровати
Долгожданный спин-офф «Офиса» стартовал с 85% свежести: сериал критикуют и хвалят одновременно — разбираемся, что пошло не так
Платочки белые, а также желтые и красные: угадайте 5 фильмов СССР по героине в головном уборе (тест)
Кристофер Нолан никогда не снимет фильм в этом жанре — но одна из похожих работ коллеги ему очень даже по душе
«Идеальное завершение»: на последнюю часть «Заклятия» точно стоит сходить в кино — зрители в зале визжали от страха
«Не 10, а 100 человек на место»: ветеран боевых действий обнаружил ляп в «Слове пацана» — это вам не пластиковые окна и «Седая ночь»
Ради них стоит выбраться в кинотеатр: самые долгожданные фильмы, которые прямо сейчас показывают на Венецианском кинофестивале
«Осень жизни, как и осень года…»: только выросшие на фильмах СССР вспомнят 5 кинолент по строчкам из песен (тест)
Соскучились по «Шерлоку» и «Менталисту»? Этот недооцененный сериал на 8,3 балла вы могли пропустить — у героя здесь тоже есть своя фишка
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше