Элли — это новый Нео? Почему свежий тизер «Волшебника изумрудного города-2» напоминает «Матрицу» (видео)

Бондаренко поддержал Андреасяна в решении снять свою версию «Войны и мира»: «На вкус и цвет товарищей нет»

Этот турецкий сериал продержался целых 3 сезона, но все-таки рейтинги его добили: когда последняя серия «Бахар»?

Сценарный секрет Гайдая: Труса, Балбеса и Бывалого никогда не называли по именам, а ведь они были — угадать 3 из 3 не получится

Детектив со звездой «Трассы» и оценкой 7.6 «смотрится на одном дыхании»: про него знают немногие – но почти все «не жалеют о просмотре»

30 млн зрителей выбрали этот сериал вместо «Аутсорса» и «Бара "Один звонок"»: и это даже не детектив, а комедия

Сулейману на смех: самые нелепые русские имена по версии турок — есть и очень популярные

Сразу несколько звёзд Голливуда напрямую связаны с «Файлами Эпштейна»: один снимался в «Пятом элементе», другого судили за домогательства

«Просто держишь рот на замке»: «Титаник» превратил жизнь Кейт Уинслет в кошмар — даже засыпать одной было страшно

Правила гигиены балерин, о которых обычно молчат: их соблюдала даже Плисецкая - похуже чем в фильме «Черный лебедь»