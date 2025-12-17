Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Горыныч Расписание сеансов Горыныч, 2025 в Курске 23 декабря 2025

Расписание сеансов Горыныч, 23 декабря 2025 в Курске

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 17 Завтра 18 пт 19 сб 20 вс 21 пн 22 вт 23 ср 24
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Горыныч»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
5 звезд г. Курск, ул. Ленина, 30, ТРЦ «Пушкинский»
2D
17:20 от 290 ₽
Люксор Европа г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
12:00 от 210 ₽
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Невероятные приключения Шурика
Невероятные приключения Шурика
2025, Россия, комедия, приключения, музыка
Ёлки 12
Ёлки 12
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Три кота. Путешествие во времени
Три кота. Путешествие во времени
2025, Россия, анимация
Волчок
Волчок
2025, Россия, комедия, приключения
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть первая
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть первая
2010, США / Великобритания, семейный, фэнтези, драма, мистика, приключения
Снеговик
Снеговик
2025, Россия, фэнтези
Пять ночей с Фредди 2
Пять ночей с Фредди 2
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Поймать монстра
Поймать монстра
2025, США, драма, ужасы
Хищник: Планета смерти
Хищник: Планета смерти
2025, США, фантастика
Нравится «Бегущий по лезвию»? Тогда вам точно зайдет этот свежий фантастический детектив — французский ответ хиту
Скучаете по Брагину? Свежие кадры 5 сезона «Первого отдела» порадовали фанатов: «Адреналин, грязь и скорость на полную» (фото)
VK выбрал главный сериал 2025 года: обработали 31 млрд отзывов — победил не «Аутсорс», как многие подумали
Сколько лет героям «Служебного романа»: иногда их возраст не совпадал с тем, что у актеров – Верочка удивляет особенно
Новосельцев в «Служебном романе» любил вовсе не «мымру» и уж точно не жену: Рязанов намекал еще в самом начале
Проще распутать паутину, чем сюжет нового «Человека-паука»: Marvel усложнил фанатам жизнь — без сериалов теперь не разобраться
Эти 7 фильмов СССР часто смотрят под Новый год: вспомните, какие блюда ели их герои (тест)
Терпение вознаградили: в «Истории Резе» отыскали отсылки к «Константину», «Леону» и Бардему (а еще советской классике)
«Провоцируют рак»: Мерфи в «Острых козырьках» скурил тысячи сигарет без никотина – и у доктора Мясникова для актера плохие новости
Что пошло не так с 3 сезоном «Ванпанчмена» – даже финал на 10/10 его не спасёт: 11 серий, 5 «смертных грехов», позорный рейтинг 1.4
Смотреть 20+ сезонов подряд — не вариант: у «Чисто английских убийств» есть сезон, где сразу 3 серии с рейтингом выше 8
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше