Включила ради 5 минут, а очнулась только в 5 утра: этот сериал 2024 года не зря стал хитом Amazon – немцы меня сильно удивили

Кто же в гареме был красивее — Махидевран или Хюррем? Историки оставили точные описания, и по ним все понятно

Три или два, а может уже все 4? «Метод» снова запутал зрителей: объясняем, сколько сезонов на самом деле

5 фильмов СССР обладают уникальной зимней атмосферой: сможете узнать их по случайному кадру? (тест)

На ТВ состоялась премьера нашумевшего медицинского сериала: Асмус снова «неуверенная Варя» из «Интернов», а Охлобыстин — ее наставник

«Черное облако» – один из самых недооцененных российских триллеров последних лет: и финал 1-го сезона это подтверждает на все 100%

«Замрите, ангелы, смотрите, я играю», — пел Миронов в «12 стульях»: а угадаете 4 других фильма со звездой лишь по строчке песни?

В «Очень странных делах» все пошло наперекосяк 6 ноября — и это уже не совпадение: один кадр объясняет, почему Векна выбрал именно Уилла

«Теперь она мертва?»: американцы рвут животики с «Обыкновенного чуда», но ту самую шутку Леонова не понимают от слова совсем

Волан-де-Морт и тут преуспел: ненависть Дурслей к Гарри Поттеру имеет магический след — становится ясно только ближе к развязке