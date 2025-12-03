Меню
Киноафиша
Курск, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Горыныч
Расписание сеансов Горыныч, 2025 в Курске
3 декабря 2025
Расписание сеансов Горыныч, 3 декабря 2025 в Курске
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Вся информация о фильме
Сегодня
26
Завтра
27
пт
28
сб
29
вс
30
пн
1
вт
2
ср
3
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Горыныч»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
5 звезд
г. Курск, ул. Ленина, 30, ТРЦ «Пушкинский»
2D
13:20
от 290 ₽
17:25
от 340 ₽
ГРИННФИЛЬМ
г. Курск, просп. Карла Маркса, 68,ТРЦ «Мега Гринн»
2D
11:25
от 240 ₽
15:40
от 240 ₽
17:45
от 240 ₽
Люксор Европа
г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
09:50
от 200 ₽
13:50
от 210 ₽
16:00
от 210 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Хищник: Планета смерти
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика
Маша и Медведи
Отзывы
2025, Россия, приключения, комедия, семейный
Авиатор
Отзывы
2025, Россия, фантастика
Яга на нашу голову
Отзывы
2025, Россия, семейный, фэнтези
Есть только МиГ
Отзывы
2025, Россия, комедия
Горыныч
Отзывы
2025, Россия, приключения, сказка
Папины дочки. Мама вернулась
Отзывы
2025, Россия, семейный, комедия
Письмо Деду Морозу
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный, фэнтези
Стич-Хэд. Хранитель монстров
Отзывы
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Алиса в Стране чудес
Рецензия
Отзывы
2025, Россия, мюзикл
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
«Ван Пис» продолжается 25 лет: сколько серий уже вышло — и почему число эпизодов и фильмов растет бесконечно
Как будто включили старый советский фильм, а это Netflix: история рыбака, мальчика-сироты и семьи не по крови
«В джазе только девушки» на втором месте: Variety составил ТОП-100 комедий столетия, и главный сюрприз в том, кто в лидерах
Роскошная усадьба на Николиной Горе: кому теперь принадлежит особняк, где жила и черпала вдохновение Инна Чурикова
«Вы не сможете поставить на паузу»: все 4 сезона этого недооцененного триллера длятся ровно сутки – но он стоит каждой потраченной минуты
С Мордюковой и булочной всё ясно: а вспомните, кому из «Бриллиантовой руки» принадлежат еще 4 цитаты? (тест)
«Петровна, такого нема»: Мордюкова по паспорту – вовсе никакая не Нонна, и всему виной… Владимир Ильич Ленин
Оставили с шрамом на лбу, а должны были устранить: Тарантино спас мерзавца Ланду из «Бесславных ублюдков» в самый последний момент
Резня, но не по книге: для «Оно 2» изначально готовили совершенно другой финал – Стивен Кинг после такого фильм возненавидел бы
Кто мать Мэтта Мердока в сериале «Сорвиголова»: героиня появляется в 3-м сезоне – не видела сына уже много лет
«Правдиво говорит о подвиге»: эта военная драма СССР 15 лет пролежала на полке – а сейчас ей ставят 8.1 и любят не меньше «Иди и смотри»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667