Киноафиша Фильмы Горыныч Расписание сеансов Горыныч, 2025 в Курске 30 ноября 2025

Расписание сеансов Горыныч, 30 ноября 2025 в Курске

5 звезд г. Курск, ул. Ленина, 30, ТРЦ «Пушкинский»
2D
13:20 от 290 ₽ 17:25 от 340 ₽
ГРИННФИЛЬМ г. Курск, просп. Карла Маркса, 68,ТРЦ «Мега Гринн»
2D
11:25 от 420 ₽ 15:40 от 500 ₽ 17:45 от 550 ₽
Люксор Европа г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
09:50 от 250 ₽ 13:50 от 270 ₽ 16:00 от 270 ₽
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Хищник: Планета смерти
Хищник: Планета смерти
2025, США, фантастика
Маша и Медведи
Маша и Медведи
2025, Россия, приключения, комедия, семейный
Авиатор
Авиатор
2025, Россия, фантастика
Яга на нашу голову
Яга на нашу голову
2025, Россия, семейный, фэнтези
Есть только МиГ
Есть только МиГ
2025, Россия, комедия
Горыныч
Горыныч
2025, Россия, приключения, сказка
Папины дочки. Мама вернулась
Папины дочки. Мама вернулась
2025, Россия, семейный, комедия
Письмо Деду Морозу
Письмо Деду Морозу
2025, Россия, комедия, семейный, фэнтези
Стич-Хэд. Хранитель монстров
Стич-Хэд. Хранитель монстров
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Алиса в Стране чудес
Алиса в Стране чудес
2025, Россия, мюзикл
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
