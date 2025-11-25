Меню
Фильмы
Горыныч
Расписание сеансов Горыныч, 2025 в Курске
25 ноября 2025
Расписание сеансов Горыныч, 25 ноября 2025 в Курске
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Вся информация о фильме
Завтра
19
чт
20
пт
21
сб
22
вс
23
пн
24
вт
25
ср
26
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Горыныч»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
5 звезд
г. Курск, ул. Ленина, 30, ТРЦ «Пушкинский»
2D
13:30
от 240 ₽
17:15
от 290 ₽
ГРИННФИЛЬМ
г. Курск, просп. Карла Маркса, 68,ТРЦ «Мега Гринн»
2D
15:25
от 450 ₽
17:30
от 500 ₽
19:35
от 500 ₽
