Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Горыныч Расписание сеансов Горыныч, 2025 в Курске 21 ноября 2025

Расписание сеансов Горыныч, 21 ноября 2025 в Курске

Билеты
Вся информация о фильме
Завтра 19 чт 20 пт 21 сб 22 вс 23 пн 24 вт 25 ср 26
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Горыныч»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
5 звезд г. Курск, ул. Ленина, 30, ТРЦ «Пушкинский»
2D
13:30 от 290 ₽ 17:15 от 340 ₽
ГРИННФИЛЬМ г. Курск, просп. Карла Маркса, 68,ТРЦ «Мега Гринн»
2D
15:25 от 450 ₽ 17:30 от 500 ₽ 19:35 от 500 ₽
Синема 5 Курск г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
10:40 от 390 ₽ 12:15 от 450 ₽ 14:20 от 450 ₽ 16:25 от 450 ₽
Хищник: Планета смерти
Хищник: Планета смерти
2025, США, фантастика
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Яга на нашу голову
Яга на нашу голову
2025, Россия, семейный, фэнтези
Папины дочки. Мама вернулась
Папины дочки. Мама вернулась
2025, Россия, семейный, комедия
Горыныч
Горыныч
2025, Россия, приключения, сказка
Мажор в Дубае
Мажор в Дубае
2025, Россия, приключения, комедия
Алиса в Стране чудес
Алиса в Стране чудес
2025, Россия, мюзикл
Лысый нянь
Лысый нянь
2025, Россия, боевик, комедия, семейный
Голосовой помощник
Голосовой помощник
2025, Россия, семейный, фантастика
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Оно. Кошмар на Мейпл-стрит
Оно. Кошмар на Мейпл-стрит
2024, США, ужасы
Кролецып и Сурок Времени
Кролецып и Сурок Времени
2025, Бельгия / Франция / США, анимация
«Молюсь Небесам: пусть 9-ый сезон окажется последним!»: фанаты слезно просят создателей не испортить «Балабола», но получится ли?
Почему в сериале «Химкинские ведьмы» ведьмы именно химкинские, а не московские, лесные или какие-нибудь еще?
«Яценко всегда достойно играет», но достаточно ли это для успеха? Что еще говорят о новом «бандитском» сериале «Обнальщик» с атмосферой 90-х
Сбежал в США, облысел, пел для Ричарда Гира, стал многодетным отцом: как сложилась жизнь Пети Рамы из «Бумера»
Очки «мымры», профессия Нади, Мягков без голоса: на 11/11 вопросов о шедеврах Рязанова ответят лишь 5% киноманов – а вы справитесь?
«Просто потрясающая»: Бобби Браун попала в «Очень странные дела» благодаря Кингу, впечатлила его в другом сериале
Культовый маньяк, горе-космонавт и Джокер: лишь 3 актера могут заменить Деппа-Воробья в «Пиратах…» так, чтоб не было мучительно больно
На Letterboxd назвали лучшие «женские» фильмы в истории: без «Сумерек» с «Поттером» хотя бы в топ-10 (но с «Интерстелларом»!)
Запрещенный Sci-Fi Рязанова: этот фильм великого режиссера был в «черных списках» 30 лет – советская цензура рвала и метала
Один невинный комментарий Бильбо создал ляп в лоре Толкина — и все из-за сценаристов «Властелина колец»: звучит в самом начале
Фанатам «Нарко» зайдет: бразильская новинка отправилась на вершину топа Netflix с 5 900 000 просмотров — и тут не 300 серий, а всего 8
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше