Киноафиша
Фильмы
Горыныч
Расписание сеансов Горыныч, 2025 в Курске
18 ноября 2025
Расписание сеансов Горыныч, 18 ноября 2025 в Курске
О фильме
Расписание
Вся информация о фильме
Сегодня
11
Завтра
12
чт
13
пт
14
сб
15
вс
16
пн
17
вт
18
ср
19
Ассоль
г. Курск, ул. Малышева, 2/23А
2D
11:45
Мир
г. Курск, ул. Станционная, 14
2D
12:25
Родина
г. Курс, ул. Менделеева, 31
2D
12:30
Сказка
г. Курск, просп. Дружбы, 18
2D
11:45
Юность
г. Курск, ул. Карла Маркса, 5
2D
12:35
