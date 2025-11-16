Меню
Фильмы
Горыныч
Расписание сеансов Горыныч, 2025 в Курске
16 ноября 2025
Расписание сеансов Горыныч, 16 ноября 2025 в Курске
Вся информация о фильме
Как купить билеты на сеанс фильма «Горыныч»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Ассоль
г. Курск, ул. Малышева, 2/23А
2D
11:45
Мир
г. Курск, ул. Станционная, 14
2D
12:25
Родина
г. Курс, ул. Менделеева, 31
2D
12:30
от 240 ₽
Синема 5 Курск
г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
11:30
от 390 ₽
13:35
от 450 ₽
15:40
от 450 ₽
16:45
от 450 ₽
17:45
от 500 ₽
19:50
от 500 ₽
Сказка
г. Курск, просп. Дружбы, 18
2D
11:45
Спутник
г. Курск, ул. Магистральный пр., 16
2D
11:45
Юность
г. Курск, ул. Карла Маркса, 5
2D
12:35
