Меню
Киноафиша
Курск, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Горыныч
Расписание сеансов Горыныч, 2025 в Курске
11 ноября 2025
Расписание сеансов Горыныч, 11 ноября 2025 в Курске
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Вся информация о фильме
Сегодня
2
Завтра
3
вт
4
ср
5
чт
6
пт
7
сб
8
вс
9
пн
10
вт
11
ср
12
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Горыныч»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Ассоль
г. Курск, ул. Малышева, 2/23А
2D
15:45
от 150 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Мажор в Дубае
Отзывы
2025, Россия, приключения, комедия
Горыныч
Отзывы
2025, Россия, приключения, сказка
Папины дочки. Мама вернулась
Отзывы
2025, Россия, семейный, комедия
Алиса в Стране чудес
Рецензия
Отзывы
2025, Россия, мюзикл
Первый на Олимпе
Отзывы
2025, Россия, драма
Финник 2
Отзывы
2025, Россия, анимация, семейный
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Шелби Оукс. Город-призрак
Отзывы
2024, США, ужасы, триллер
Оболочка
Отзывы
2024, США, ужасы, триллер
Хэллоуин. Ночной кошмар
Отзывы
2025, США, ужасы
Детка на драйве
Отзывы
2025, США, триллер
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Почему в «Алисе в Пограничье» нет тузов? Фанаты строят такие теории, что мозг вскипает
На самом деле Сэм носил Кольцо гораздо дольше: он не поддался ему только по одной причине
Это аниме 2025 года собирает полные залы по всему миру: смотрят даже те, кто далек от жанра
Достойный сюжет уже придумали: «Назад в будущее 4» предложили снять без Майкла Дж. Фокса – его заменят нейросети
«Сияние» считают одним из главных шедевров Кинга, но сперва в нем не было ни отеля, ни психа с топором – и даже название было иное
«Изделие одноразовое»: «Ночной агент» на Netflix популярней «Игры в кальмара» – почему россияне прозвали триллер «мусором»?
Все-таки не чудище, а человек: в сериале про Гарри Поттера обязаны исправить главную проблему киношного Волдеморта
«Последний обряд» должен был похоронить «Заклятие», но как бы не так: семейка Уорренов все-таки вернется в еще одном фильме
Проходные сезоны были даже в «Симпсонах» и «Южном парке», но эти 5 мультсериалов идеальны от первой до последней серии
Сложный тест по «Великолепному веку»: чтоб ответить на 5/5 вопросов, надо не только засмотреть сериал до дыр, но и знать историю османов
«Неоригинально, но полезно»: на IMDB ругают даже «Иди и смотри», зато у этой советской военной драмы – ни единого плохого отзыва
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667