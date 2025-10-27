Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Горыныч Расписание сеансов Горыныч, 2025 в Курске 27 октября 2025

Расписание сеансов Горыныч, 27 октября 2025 в Курске

Билеты
Вся информация о фильме
чт 23 пт 24 сб 25 вс 26 пн 27 вт 28 ср 29
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Горыныч»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
5 звезд г. Курск, ул. Ленина, 30, ТРЦ «Пушкинский»
2D
11:15 от 190 ₽ 13:15 от 240 ₽ 15:15 от 240 ₽ 17:15 от 290 ₽ 19:15 от 290 ₽ 21:15 от 290 ₽
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Побег из зоопарка
Побег из зоопарка
2024, Германия, семейный
Дети-шпионы
Дети-шпионы
2025, Россия, семейный
Ритмы мечты
Ритмы мечты
2025, Россия, драма, комедия
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Идентификация
Идентификация
2025, Россия, фантастика
Начало
Начало
2010, США / Великобритания, боевик, фантастика, триллер
Ведьмина доска
Ведьмина доска
2024, США, ужасы, детектив
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Он получил награду, ему аплодировали несколько минут, но многие его так и не увидели: почему стоит вернуться к фильму Джилленхол
В какой стране происходят события «Ходячего замка»? Ингария существует — Миядзаки вдохновлялся реальными пейзажами
В штабе писарем? Или все-таки спецназ: кем на самом деле был Данила Багров из легендарного фильма «Брат»
«Безобразный. Ноль»: этот sci-fi фильм СССР с рейтингом 5.2 зрители разгромили — с «Солярисом» точно не сравнится
Время сделать ход конем: попробуйте угадать 5 хитовых фильмов СССР по кадрам с шахматами (тест)
В «Сумерках» зря не показали, как Элис становится вампиром: здесь интересная история на целый спин-офф
Глянете серию, опомнитесь ночью: 5 sci-fi сериалов не хуже «Черного зеркала» — у каждого рейтинг 7.8 и больше
Тоже рыдали над смертью Муфасы в «Короле Льве»? Сейчас будет еще больнее — встречайте жуткую фанатскую теорию
Осенний марафон: вспомните 5 фильмов СССР по кадрам с туманом и желтой листвой (тест)
«Рэмбо? А, может, лучше Фома?»: фанаты «Невского» оценили кадры со съемок 8-го сезона — заодно построили теорию о сюжете (фото)
Про «моргуновку» из «Операции "Ы"» слышали многие: а вот как назывались шапки трио Гайдая знают не все — проверьте себя
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше