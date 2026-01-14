Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Три богатыря и свет клином Расписание сеансов Три богатыря и свет клином, 2025 в Курске 18 января 2026

Расписание сеансов Три богатыря и свет клином, 18 января 2026 в Курске

Билеты
Вся информация о мультфильме
Сегодня 14 Завтра 15 пт 16 сб 17 вс 18 пн 19 вт 20 ср 21
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Три богатыря и свет клином»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
5 звезд г. Курск, ул. Ленина, 30, ТРЦ «Пушкинский»
2D
11:00 от 290 ₽ 14:20 от 340 ₽
ГРИННФИЛЬМ г. Курск, просп. Карла Маркса, 68,ТРЦ «Мега Гринн»
2D
10:20 от 370 ₽
Синема 5 Курск г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
10:40 от 440 ₽ 16:30 от 520 ₽
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Буратино
Буратино
2026, Россия, семейный, приключения
Простоквашино
Простоквашино
2026, Россия, приключения, семейный
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Добрый доктор
Добрый доктор
2026, Россия, комедия
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Ёлки 12
Ёлки 12
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Убойная суббота
Убойная суббота
2025, США / Канада, боевик, комедия
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Три богатыря и свет клином
Три богатыря и свет клином
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
2025, США, приключения, анимация, комедия
Сначала прошел 1 сезон, потом 2, а теперь пауза на годы? Когда точно выйдет 3 сезон «Уэнсдэй» и что с ним сейчас происходит
В фильме «Дюна: Часть 2» Чани носит в волосах синюю ленту: только те, кто читал книги, знают, что за боль скрывает этот символ
Думали, НТВ уже нечем удивить, но тут 8,2 на Иви: почему новый сериал «Ничья в пользу КГБ» зрители смотрят запоем
Думали, на «Чебурашку», «Простоквашино» и «Буратино» идут из-за ностальгии? А вот и нет – собрать от 2 до 5 млрд помог «эффект "Чебурашино"»
Худшая экранизация в карьере Спилберга собрала $600 000 000: режиссер называет ее «чертовщиной», а зрители так просто ненавидят
«Идите вы… в бухгалтерию!», – говорили в одном фильме СССР: назовите его и отгадайте, откуда еще 4 цитаты о работе (тест)
«Дом дракона» уже уделал «Игру престолов» на поле фэнтези: спин-офф преуспел там, где оригинал опозорился и сел в лужу
«Чвакающий шлепок»: Рязанов «плюнул в экран», увидев свой предпоследний фильм — было стыдно за оценку 2,2
Водка, онкология, новые «Любовь и голуби»: жизнь Радзюкевича из «6 кадров» по щелчку превратилась в ад – что стало с именитым комиком
«Потец» рядом не стоял: самый страшный советский мультфильм досматривал с дрожью в коленках – не удивлен, что даже иностранцы в ужасе
Главному аниме нулевых стукнуло 22 года: я посмотрел его впервые и уверен – гениальный тайтл изменил жанр раз и навсегда
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше