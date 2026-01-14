Меню
Киноафиша
Курск, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Три богатыря и свет клином
Расписание сеансов Три богатыря и свет клином, 2025 в Курске
17 января 2026
Расписание сеансов Три богатыря и свет клином, 17 января 2026 в Курске
Билеты
О мультфильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Вопросы и ответы
Вся информация о мультфильме
Завтра
14
чт
15
пт
16
сб
17
вс
18
пн
19
вт
20
ср
21
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Три богатыря и свет клином»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
5 звезд
г. Курск, ул. Ленина, 30, ТРЦ «Пушкинский»
2D
11:00
от 290 ₽
14:20
от 340 ₽
ГРИННФИЛЬМ
г. Курск, просп. Карла Маркса, 68,ТРЦ «Мега Гринн»
2D
10:20
от 370 ₽
Синема 5 Курск
г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
10:40
от 440 ₽
16:30
от 520 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Буратино
Отзывы
2026, Россия, семейный, приключения
Простоквашино
Отзывы
2026, Россия, приключения, семейный
Добрый доктор
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, комедия
Три богатыря и свет клином
Отзывы
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Ёлки 12
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Горничная
Отзывы
2025, США, триллер
Синистер. Первое проклятие
Отзывы
2025, США, ужасы
Гринч. Ужасающий новый год
Отзывы
2022, США, ужасы
За Палыча 2!
Отзывы
2026, Россия, комедия
Три кота. Путешествие во времени
Отзывы
2025, Россия, анимация
МУЛЬТ в кино. Выпуск №190
Отзывы
2025, Россия, анимация
Я уже ставлю напоминание в календаре: названа точная дата, когда «Аватар: Пламя и пепел» появится в российских кинотеатрах
Что смотреть, если нравятся «Хроники Нарнии»: 5 фэнтези с тайными мирами — №3 по описанию чуть ли ни один в один
Интригу держали месяцы — и вот её наконец раскрыли: когда и где стартует самый жуткий сериал зимы «Резервация» с Денисом Шведовым
Sci-Fi, в котором Малфой расследует убийство в космосе: настолько крут, что включив серию вечером, опомнился лишь к финалу утром
«Реально жуткий»: догадаетесь, какого злодея из «Трех богатырей» фанаты считают самым опасным — он был близок к победе
«Куча собачьего… навоза»: один из главных российских фильмов о войне Лебедев окрестил «феерическим позором»
С каждым «миу-миу-миу» росло негодование: мамочки разнесли героев «Трех котов», а папу вовсе назвали «рохлей»
Знали, что «Чебурашку» любят даже в Японии, особенно женщины 30+? Сначала я крутила пальцем, а потом узнала причину – стало их жалко
Этот триллер Кинг считает лучшим кино «всех времен» — выбор писателя ломает все ожидания: вы точно не угадаете его с первого раза
«Жеглов умер»: в продолжении «Места встречи» хотели убить героя Высоцкого и раскрыть его главный секрет – но почему фильм так и не сняли?
«Не упомянули ни разу!»: из «Властелина колец» Джексон выбросил главную «фишку» книжного Леголаса – фанаты точат вилы до сих пор
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667