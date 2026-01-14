Я уже ставлю напоминание в календаре: названа точная дата, когда «Аватар: Пламя и пепел» появится в российских кинотеатрах

Что смотреть, если нравятся «Хроники Нарнии»: 5 фэнтези с тайными мирами — №3 по описанию чуть ли ни один в один

Интригу держали месяцы — и вот её наконец раскрыли: когда и где стартует самый жуткий сериал зимы «Резервация» с Денисом Шведовым

Sci-Fi, в котором Малфой расследует убийство в космосе: настолько крут, что включив серию вечером, опомнился лишь к финалу утром

«Реально жуткий»: догадаетесь, какого злодея из «Трех богатырей» фанаты считают самым опасным — он был близок к победе

«Куча собачьего… навоза»: один из главных российских фильмов о войне Лебедев окрестил «феерическим позором»

С каждым «миу-миу-миу» росло негодование: мамочки разнесли героев «Трех котов», а папу вовсе назвали «рохлей»

Знали, что «Чебурашку» любят даже в Японии, особенно женщины 30+? Сначала я крутила пальцем, а потом узнала причину – стало их жалко

Этот триллер Кинг считает лучшим кино «всех времен» — выбор писателя ломает все ожидания: вы точно не угадаете его с первого раза

«Жеглов умер»: в продолжении «Места встречи» хотели убить героя Высоцкого и раскрыть его главный секрет – но почему фильм так и не сняли?