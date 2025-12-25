Авторы «Маши и Медведя» собрали 1 час чистого смеха: самые смешные серии в одном выпуске — там уже 272 114 706 просмотров

Демон Валак из хоррора «Монахиня» не выдумка, а вполне реальная история: есть даже место на карте, где его видели

Паламарчук обошел Борисова и Жаркова, а «Первый отдел» оставил с носом «Фишера» и «Аутсорс»: главные итоги 2025 года по версии Кино-Театр.Ру

Что означает слово «Дракула»: экранизаций снято много, а о происхождении имени знают не все – такое было у реального правителя

Вопрос о советском кино загнал в тупик даже знатоков из «Что? Где? Когда»: задачка элементарная – справитесь? (Тест)

Демьяненко снова сыграл Шурика ровно за год до смерти: «короткометражка» странная, но точно лучше «Кавказской пленницы!» (видео)

Никакого оливье и селедки под шубой: что ставят на праздничный стол герои «Один дома», «Отпуска по обмену» и «Реальной любви»

Пожертвует жизнью, чтоб победить смерть? Что станет с Макс в финале «Очень странных дел» — на хэппи энд даже не надейтесь

Индиана Джонс с русской пропиской: «Волчок» закончился так, что зрители уже требуют сиквел – но есть один неприятный нюанс

Тест покажет, хорошо ли вы помните «Иронию судьбы»: вдруг под Новый год нужно посмотреть не только ради атмосферы?