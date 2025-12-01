Думали, что это разовый успех, но цифры решили иначе: «Олдскул» и «Хутор» получили 2-й и 3-й сезоны — вот за что их так полюбили

Кого Тихон Жизневский играл в «Ментовских войнах»: это сейчас он Майор Гром, а тогда был «оборотнем в погонах»

«„Тоннель“ как раз такой — ему нужно дать себя измотать»: Гилев Сергей — о новом сериале с Боярской, который затягивает с первой минуты

Ее голос знает каждый ребенок: как сейчас живет и выглядит девочка, озвучившая Машу в легендарном мультике

От войны за квартиру Долиной до войны Инстасамки против всех: 5 самых громких скандалов российского шоу-бизнеса за 2025 год

«Аватар 3» не оправдал надежд — и Кэмерон может пересмотреть планы на сиквелы: Disney не получил желаемые $90 млн за выходные

Год тяжелых утрат: с кем из российских звезд мы попрощались навсегда в 2025-м — болезни, кома и последнее желание

«Мастер и Медведь»? «Маша и Маргарита»? В серии мульта на 400 млн просмотров нашли 2 отсылки «для взрослых» – дети точно не поймут

Этим салатом Раиса завоевала бы Василия: мясной, в отличие от «бурды» из фильма «Любовь и голуби»

9 сериалов в напряженности не уступают «Триггеру»: главные герои тоже не так просты, а оценки почти у всех 7.4+