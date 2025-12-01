5 сезон «Жуков» столкнет иностранцев и русских в деревне: в сериале впервые покажут настоящую зиму

Судьбу Брагина из «Первого отдела» решили в Сети: «Сколько может он в полковниках бегать?»

Толстяк в бандане и серьгой в ухе — таким звезда «Невского» впервые появился на экранах: «Не верю своим глазам!»

От войны за квартиру Долиной до войны Инстасамки против всех: 5 самых громких скандалов российского шоу-бизнеса за 2025 год

«Мастер и Медведь»? «Маша и Маргарита»? В серии мульта на 400 млн просмотров нашли 2 отсылки «для взрослых» – дети точно не поймут

Ее голос знает каждый ребенок: как сейчас живет и выглядит девочка, озвучившая Машу в легендарном мультике

«Просто держишь рот на замке»: «Титаник» превратил жизнь Кейт Уинслет в кошмар — даже засыпать одной было страшно

Год тяжелых утрат: с кем из российских звезд мы попрощались навсегда в 2025-м — болезни, кома и последнее желание

Тест на знание фильма «Девчата»: только настоящие поклонники ответят на 5/5 вопросов

Этим салатом Раиса завоевала бы Василия: мясной, в отличие от «бурды» из фильма «Любовь и голуби»