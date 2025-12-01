Рязанов мелькал в своих фильмах ровно 17 раз: в чем именно была задумка? Дело не в желании самопиара

Не только «Очень странные дела»: 5 сериалов 2025 года, которыми Netflix точно может гордиться

Полсезона съели за вечер — теперь ждем четверги: график выхода оставшихся серий «Волшебного участка»

Евнух, янычар или депутат? В Османской империи титул «ага» кому попало не давали, вот кого отмечал Сулейман из «Великолепного века»

Главным героем «Аватара 3» будет уже не Салли: Кэмерон добавил новичков в историю — вот кто из звезд ворвался в каст

Вы совершенно точно пропустили их в детстве: 8 шикарных новогодних фильмов и мультиков

Полмиллиарда долларов всего за пару дней: свежий мульт собрал в прокате больше обоих «Аватаров» – и премьера в России уже на носу

Хорошего человека очкистом не назовут. А думочкой? Эти странные словечки вы слышали в советском кино – угадаете значение хотя бы 5/10?

Правду о смерти Годжо Сатору раскрыли спустя год: гений «Магической битвы» был обязан погибнуть – и вот как его заменили

Показываем альтернативный финал «Ивана Васильевича»: Гайдай скрыл от людей конец пути Милославского