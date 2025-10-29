Новинки недели — огонь: Netflix выпустил 3 фильма, которые обсуждают даже те, кто не смотрит Netflix

Михалков мечтал о работе в Ростове, но все пришлось поменять: где снимали фильм «Родня»

Восьмой сезон «Маши и Медведя» рвет топы YouTube: 34 миллиона просмотров, и 2 эпизода стали вирусными — вот какие

«Постучись в мою дверь» с налетом Островского: российский сериал сняли в формате турдизи — здесь и Стамбул в кадре, и актер из «Основания: Осман»

Тосю из «Девчат» и Карлсона узнают сразу же: вот 5 других фильмов СССР – вспомните их по кадрам с любителями варенья (тест)

«Провалится в прокате»: у новинки от Мэла Гибсона бюджет почти как у «Одиссеи» Нолана — и для успеха нужно собрать не меньше $600 млн

Фильмы оставили только поцелуи: в книге Гарри Поттер бросает Джинни в самый ответственный момент — и не просто так

«Одиннадцать друзей Кайло Рена»: Disney похоронил лучший фильм по «Звездным войнам»

Приглушаем свет и достаем тыкву: составили маршрут из 5 фильмов Бертона для тех, кто хочет создать настроение на Хэллоуин

«Она хотела, чтобы страна изменилась»: вот кто стал прототипом Ариадны из «Хроник русской революции» — Высоцкой не позавидуешь