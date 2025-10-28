Netflix позарился на святое: финал «Очень странных дел» подсмотрели у одного из главных хорроров в истории – вам будет страшно засыпать

«Корона» стала культовым сериалом про Англию, теперь Netflix снимет такой же про США – и рыдать над ним будут сильнее

Восьмой сезон «Маши и Медведя» рвет топы YouTube: 34 миллиона просмотров, и 2 эпизода стали вирусными — вот какие

Фильмы оставили только поцелуи: в книге Гарри Поттер бросает Джинни в самый ответственный момент — и не просто так

Приглушаем свет и достаем тыкву: составили маршрут из 5 фильмов Бертона для тех, кто хочет создать настроение на Хэллоуин

«Одиннадцать друзей Кайло Рена»: Disney похоронил лучший фильм по «Звездным войнам»

«У нас что ни гроб, то огурчик»: только знатоки кино СССР вспомнят фильмы с Вициным по 7 цитатам (тест)

«Жить, как говорится, хорошо», но с отвращением: из-за кино Вицин страдал, терпел боль, а однажды и унижение

Чеширский Кот или Безумный Шляпник? Узнайте, кто вы из «Алисы в Стране чудес» (гороскоп-тест)

Тосю из «Девчат» и Карлсона узнают сразу же: вот 5 других фильмов СССР – вспомните их по кадрам с любителями варенья (тест)