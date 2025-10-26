Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Бэмби: Лесной кошмар Расписание сеансов Бэмби: Лесной кошмар, 2024 в Курске 26 октября 2025

Расписание сеансов Бэмби: Лесной кошмар, 26 октября 2025 в Курске

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 22 Завтра 23 пт 24 сб 25 вс 26 пн 27 вт 28 ср 29
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Бэмби: Лесной кошмар»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
5 звезд г. Курск, ул. Ленина, 30, ТРЦ «Пушкинский»
2D
20:40 от 340 ₽
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Первый на Олимпе
Первый на Олимпе
2025, Россия, драма
Алиса в Стране чудес
Алиса в Стране чудес
2025, Россия, мюзикл
Финник 2
Финник 2
2025, Россия, анимация, семейный
Горыныч
Горыныч
2025, Россия, приключения, сказка
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Трон: Арес
Трон: Арес
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Глазами пса
Глазами пса
2025, США, ужасы, триллер
Лермонтов
Лермонтов
2025, Россия / Грузия, биография
Грабитель с крыши
Грабитель с крыши
2025, США, криминал, драма
Нахимовцы. Янтарный берег
Нахимовцы. Янтарный берег
2025, Россия, приключения, семейный
Михалков мечтал о работе в Ростове, но все пришлось поменять: где снимали фильм «Родня»
Сыла точно не уходит, но что с Джемре? В 110 серии «Клюквенного щербета» покажут итоги аварии
«Будет держать вас в напряжении до финала»: этот мексиканский триллер рвет топы Netflix - в центре сюжета реальные кошмарные события
Фильмы оставили только поцелуи: в книге Гарри Поттер бросает Джинни в самый ответственный момент — и не просто так
«У нас что ни гроб, то огурчик»: только знатоки кино СССР вспомнят фильмы с Вициным по 7 цитатам (тест)
Приглушаем свет и достаем тыкву: составили маршрут из 5 фильмов Бертона для тех, кто хочет создать настроение на Хэллоуин
«Постучись в мою дверь» с налетом Островского: российский сериал сняли в формате турдизи — здесь и Стамбул в кадре, и актер из «Основания: Осман»
Чеширский Кот или Безумный Шляпник? Узнайте, кто вы из «Алисы в Стране чудес» (гороскоп-тест)
Говорят, Шерлок ненастоящий: замечали странности в сыщике из фильма Гая Ричи - запретили коронную фразу, кепку и не только
«Она хотела, чтобы страна изменилась»: вот кто стал прототипом Ариадны из «Хроник русской революции» — Высоцкой не позавидуешь
Тосю из «Девчат» и Карлсона узнают сразу же: вот 5 других фильмов СССР – вспомните их по кадрам с любителями варенья (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше