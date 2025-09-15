Меню
Фильмы
Никто 2
Расписание сеансов Никто 2, 2025 в Курске
15 сентября 2025
Расписание сеансов Никто 2, 15 сентября 2025 в Курске
г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
21:40
от 180 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Зверопоезд
Отзывы
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Вниз
Отзывы
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Доктор Динозавров
Отзывы
2025, Россия, анимация
Беги
Отзывы
2025, Россия, комедия, криминал
Заклятие 4: Последний обряд
Отзывы
2025, США, ужасы
Колбаса
Отзывы
2025, Россия, комедия
Семейный призрак
Отзывы
2025, Россия, комедия, фантастика
Семейное счастье
Отзывы
2025, Россия, драма
Выход 8
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Сказки тёмного леса. Ворожея
Отзывы
2025, Россия, сказка
«Просто восторг! Пищу от счастья!»: обнародовано закулисье съемок сериала «Уэнсдэй» — главная героиня все-таки улыбается
Три самые неудачные комедии Леонида Гайдая: за №3 режиссеру стало так стыдно, что он не снимал ничего следующие 5 лет
Смеяться, переживать и злиться придется одновременно: три новых российских сериала, которые подсаживают с первой серии
Начал жить заново после инцидента на мосту: что случилось с Риком из «Ходячих мертвецов»?
«Казалось, что хуже быть не может»: в 4 сезоне «Ведьмака» превратят в мюзикл одну из важнейших книжных сцен — готовы подпевать Геральту?
В первом сезоне сериала по «Гарри Поттеру» покажут двух персонажей, которые не появляются в «Философском камне» — и это отличные новости
Тарантино назвал лучший фильм 2010-х: ни «Интерстеллара», ни «Начала» в списке нет — но Нолана все же мельком упомянул
Почему Марату запретили общаться с Айгуль в «Слове пацана»? Причина в ужасном поступке — но виновата не возлюбленная героя
Гильермо дель Торо должен был снять свою версию «Красавицы и чудовища» — теперь один из актеров жалеет, что отказался от главной роли
Не уборная, а музей с туалетом посредине: что Юлия Меньшова сотворила со своей квартирой (фото)
«Выдержка серийного убийцы»: Мерьем Узерли рвалась вернуться в «Великолепный век» — но ей грубо дали от ворот поворот
