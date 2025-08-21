Помните фразу Коли про самолет в «Москве слезам не верит»? Зрители только спустя десятилетия догадались, что с ней не так

А вы знали, что орков породил Гэндальф? Рассказываем о главном провале мага, который не показали в кино

Любовница на полставки: какую фатальную ошибку допустила Надя Шевелева в «Иронии судьбы»

Эдакий кроссовер «Игры престолов» и «Секретных материалов»: Скалли могла оказаться в Вестеросе — но актриса дала заднюю

Гениальный сюжет — есть, зрителей — нет: 5 малоизвестных фильмов с «хай-концептом» — от картонного хоррора до комедии про Чистилище

Если «Гангстерленд» зашел на ура: вот еще 5 сериалов в стиле Гая Ричи, которые посмотрите залпом (и захочется еще)

«Ты скоро умрешь»: Джорджу Мартину вышла боком задержка «Ветров зимы» — писателя публично унизили при коллегах

«Блич» вышел уже 21 год назад: до сих пор не все знают, что это за слово — объясняем смысл названия

«Ты не пройдешь», но, может, проедешь: во «Властелине колец» спрятался забавный ляп — зрители не замечали 20+ лет (фото)

Увела мужа и попала в секту: что стало с Гюльчатай из «Белого солнца пустыни», и почему кино для нее — «все от дьявола»