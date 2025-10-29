От Паттинсона до Ривза: в фильме по культовому аниме «Акира» должны были сыграть голливудские звезды, но его не могут снять уже 20 лет

Маму все-таки дождались: когда в «Папины дочки. Новые» вернулась Даша и что теперь будет с Веником

Сюрприз от Кэмерона: уже в ноябре выйдет сразу два новых фильма, связанных с «Аватаром»

Провалившийся фэнтези-фильм Гая Ричи снова в топе стриминга спустя 8 лет после релиза — картина точно понравится фанатам «Игры престолов»

Если нет сил на «Игру престолов»: 5 фэнтезийных сериалов можно «проглотить» за уикенд – у №2 рейтинг 8.7 на IMDb

Вы тоже заметили эту спорную сцену в «Братстве кольца»? Элронд мог закончить войну раньше Фродо — в книге Толкина такого не было

Хорошо помните цитаты из фильма «Жестокий романс»? Тогда отличите их от реплик из «Служебного романа» (тест)

«Где ты была, loca?»: фанаты выбрали 5 самых кринжовых цитат из «Сумерек» – у №1 752 голоса, и она не про «льва и овечку»

Netflix готовит рождественский десант: 4 новогодние комедии выйдут одна за другой — марафон стартует уже в ноябре

На Хэллоуин будет не по себе и взрослым: топ-5 фильмов для детей, которые на самом деле страшнее, чем должны быть