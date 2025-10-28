«Ледяной предел»: реальная история или вымысел? Проверяем, что скрыто под слоями снега

Сюрприз от Кэмерона: уже в ноябре выйдет сразу два новых фильма, связанных с «Аватаром»

Холод до дрожи, снег по пояс — но никакого Севера: где на самом деле снимали «Ледяной предел»

Если нет сил на «Игру престолов»: 5 фэнтезийных сериалов можно «проглотить» за уикенд – у №2 рейтинг 8.7 на IMDb

Зрители все поняли после второй части «Шрэка»: заточение Фионы в башне всегда было обманом

Провалившийся фэнтези-фильм Гая Ричи снова в топе стриминга спустя 8 лет после релиза — картина точно понравится фанатам «Игры престолов»

Дракоша влюбилась в Осла. Глупый Ослик: сколько детей было у самой странной парочки «Шрэка»

На Хэллоуин будет не по себе и взрослым: топ-5 фильмов для детей, которые на самом деле страшнее, чем должны быть

Вы тоже заметили эту спорную сцену в «Братстве кольца»? Элронд мог закончить войну раньше Фродо — в книге Толкина такого не было

Хорошо помните цитаты из фильма «Жестокий романс»? Тогда отличите их от реплик из «Служебного романа» (тест)