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Киноафиша Фильмы 28 лет спустя Расписание сеансов 28 лет спустя, 2025 в Курске 30 июля 2025

Расписание сеансов 28 лет спустя, 30 июля 2025 в Курске

Билеты
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Сегодня 26 Завтра 27 пн 28 вт 29 ср 30
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Как купить билеты на сеанс фильма «28 лет спустя»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Люксор Европа г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
20:00 от 180 ₽
Синема 5 Курск г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
21:35 от 250 ₽
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