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Киноафиша Фильмы 28 лет спустя Расписание сеансов 28 лет спустя, 2025 в Курске 27 июля 2025

Расписание сеансов 28 лет спустя, 27 июля 2025 в Курске

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 23 Завтра 24 пт 25 сб 26 вс 27 пн 28 вт 29 ср 30
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Как купить билеты на сеанс фильма «28 лет спустя»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Люксор Европа г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
20:00 от 270 ₽
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