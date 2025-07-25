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28 лет спустя
Расписание сеансов 28 лет спустя, 2025 в Курске
25 июля 2025
Расписание сеансов 28 лет спустя, 25 июля 2025 в Курске
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Как купить билеты на сеанс фильма «28 лет спустя»?
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Люксор Европа
г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
20:00
от 260 ₽
Синема 5 Курск
г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
20:50
от 500 ₽
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