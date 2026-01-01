Меню
Киноафиша
Курск, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Океан чудес
Расписание сеансов Океан чудес, 2023 в Курске
18 января 2026
Расписание сеансов Океан чудес, 18 января 2026 в Курске
Билеты
О мультфильме
Расписание
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Награды
Трейлеры
Вся информация о мультфильме
Завтра
15
пт
16
сб
17
вс
18
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Океан чудес»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Синема 5 Курск
г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
12:20
от 520 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Аватар: Пламя и пепел
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Буратино
Отзывы
2026, Россия, семейный, приключения
Простоквашино
Отзывы
2026, Россия, приключения, семейный
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Добрый доктор
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, комедия
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Ёлки 12
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Убойная суббота
Отзывы
2025, США / Канада, боевик, комедия
Марти Великолепный
Отзывы
2025, США, драма, исторический
Три богатыря и свет клином
Отзывы
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
После «Буратино», «Чебурашки» и «Простоквашино» нас завалят сказками: за 2 года выйдет 10 больших премьер и вот каких именно
«Темную башню» пытались, но это был провал: 3 книги Стивена Кинга, которые невозможно экранизировать
Думали, НТВ уже нечем удивить, но тут 8,2 на Иви: почему новый сериал «Ничья в пользу КГБ» зрители смотрят запоем
Оди сбежала из Изнанки: главная героиня «Очень странных дел» все-таки выжила – режиссеры случайно подтвердили одним кадром (фото)
Водка, онкология, новые «Любовь и голуби»: жизнь Радзюкевича из «6 кадров» по щелчку превратилась в ад – что стало с именитым комиком
«Может надрать тебе пятую точку»: вы явно не знали, кто вдохновил Тарантино на «Убить Билла» — отказал «оскароносной» звезде даже в камео
«Чвакающий шлепок»: Рязанов «плюнул в экран», увидев свой предпоследний фильм — было стыдно за оценку 2,2
Думали, на «Чебурашку», «Простоквашино» и «Буратино» идут из-за ностальгии? А вот и нет – собрать от 2 до 5 млрд помог «эффект "Чебурашино"»
«Идите вы… в бухгалтерию!», – говорили в одном фильме СССР: назовите его и отгадайте, откуда еще 4 цитаты о работе (тест)
150 000 с хвостиком: Ипполит, Кольцов или Вакула? Кто из звёзд новогоднего кино СССР в России 2026-го зарабатывал бы больше всех
Главному аниме нулевых стукнуло 22 года: я посмотрел его впервые и уверен – гениальный тайтл изменил жанр раз и навсегда
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667