Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Океан чудес Расписание сеансов Океан чудес, 2023 в Курске 17 января 2026

Расписание сеансов Океан чудес, 17 января 2026 в Курске

Билеты
Вся информация о мультфильме
чт 15 пт 16 сб 17 вс 18
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Океан чудес»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Синема 5 Курск г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
12:20 от 520 ₽
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Буратино
Буратино
2026, Россия, семейный, приключения
Простоквашино
Простоквашино
2026, Россия, приключения, семейный
Добрый доктор
Добрый доктор
2026, Россия, комедия
Три богатыря и свет клином
Три богатыря и свет клином
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Ёлки 12
Ёлки 12
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Синистер. Первое проклятие
Синистер. Первое проклятие
2025, США, ужасы
Гринч. Ужасающий новый год
Гринч. Ужасающий новый год
2022, США, ужасы
За Палыча 2!
За Палыча 2!
2026, Россия, комедия
Три кота. Путешествие во времени
Три кота. Путешествие во времени
2025, Россия, анимация
МУЛЬТ в кино. Выпуск №190
МУЛЬТ в кино. Выпуск №190
2025, Россия, анимация
Думаешь — отвратительный герой, а оторваться невозможно: сериал «Смерть Банни Манро» с Мэттом Смитом зрители смотрят залпом
Я искала лёгкие комедии на январь — и вот три свежих фильма, которые реально спасают вечер
«Битва за битвой», конечно, прекрасен, но эти детективы – ничуть не хуже (жаль, что без ДиКаприо)
Король ужасов, детективов и… гангстеров? В этих трех фильмах по Кингу – ни грамма мистики с хоррором, но пугают похлеще, чем «Оно»
«Жеглов умер»: в продолжении «Места встречи» хотели убить героя Высоцкого и раскрыть его главный секрет – но почему фильм так и не сняли?
Поросенок Пых-Пых и прочая дичь: в «Маше и Медведе» переврали сразу несколько великих русских сказок – даже «Коньку-Горбунку» досталось
«Не упомянули ни разу!»: из «Властелина колец» Джексон выбросил главную «фишку» книжного Леголаса – фанаты точат вилы до сих пор
С каждым «миу-миу-миу» росло негодование: мамочки разнесли героев «Трех котов», а папу вовсе назвали «рохлей»
«Рыцарь Семи Королевств» повторит антирекорд «Игры престолов»: шоураннер поделился печальным известием
«Реально жуткий»: догадаетесь, какого злодея из «Трех богатырей» фанаты считают самым опасным — он был близок к победе
«Куча собачьего… навоза»: один из главных российских фильмов о войне Лебедев окрестил «феерическим позором»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше