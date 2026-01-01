Узнали, какой единственный эпизод «Даши-путешественницы» получил оценку 9,8 на IMDb: до рекорда «Озимандии» осталось совсем немного

Идеально для тех, кому зашел «Фишер» и «Хрустальный»: 3 волнующих сериала про убийства в тихих городках

Я искала лёгкие комедии на январь — и вот три свежих фильма, которые реально спасают вечер

Глянула забытую и жуткую экранизацию «Простоквашино»: современных детей такая напугает – чего стоит один Печкин (фото)

«Жеглов умер»: в продолжении «Места встречи» хотели убить героя Высоцкого и раскрыть его главный секрет – но почему фильм так и не сняли?

«Не упомянули ни разу!»: из «Властелина колец» Джексон выбросил главную «фишку» книжного Леголаса – фанаты точат вилы до сих пор

Поросенок Пых-Пых и прочая дичь: в «Маше и Медведе» переврали сразу несколько великих русских сказок – даже «Коньку-Горбунку» досталось

С каждым «миу-миу-миу» росло негодование: мамочки разнесли героев «Трех котов», а папу вовсе назвали «рохлей»

«Рыцарь Семи Королевств» повторит антирекорд «Игры престолов»: шоураннер поделился печальным известием

«Куча собачьего… навоза»: один из главных российских фильмов о войне Лебедев окрестил «феерическим позором»