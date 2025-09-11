Меню
Фильмы
Мир Юрского периода: Возрождение
Расписание сеансов Мир Юрского периода: Возрождение, 2025 в Курске
11 сентября 2025
Расписание сеансов Мир Юрского периода: Возрождение, 11 сентября 2025 в Курске
Вся информация о фильме
г. Курск, просп. Карла Маркса, 68,ТРЦ «Мега Гринн»
18:10
от 420 ₽
Люксор Европа
г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
15:50
от 250 ₽
20:40
от 260 ₽
Отзывы
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Доктор Динозавров
Отзывы
2025, Россия, анимация
Колбаса
Отзывы
2025, Россия, комедия
Семейный призрак
Отзывы
2025, Россия, комедия, фантастика
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Выход 8
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Токсичный мститель
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Вес победы
Отзывы
2024, США / Великобритания, триллер
Астрал. Поместье ужаса
Отзывы
2024, Мексика, ужасы
Всеведущий читатель
Отзывы
2025, Южная Корея, боевик, приключения, драма
Мир Юрского периода: Возрождение
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
