Одни исчезают, а другие снимаются в каждом втором проекте: кинокритик назвал условие, при котором звезды «Слова пацана» останутся на плаву

Эта сцена из «Служебного романа» разбила сердца миллионам: а ведь Рязанов ее не выдумал, а списал из жизни

Новый сезон в Турции начнется с этих 4 горячих сериалов: уже понятно, что эти проекты — достойная замена «Зимородку»

Больше всего на свете Сулейман любил вовсе не Хюррем: Роксолана, в ответ на признание султана, лишь рассмеялась

Что общего между мамой в «Папиных дочках» и Скайлер из «Во все тяжкие»? Их презирают абсолютно зря — они были правы во всем, и мы это докажем

«После этих слов я плакал»: свою кошмарную судьбу Заворотнюк напророчила еще в начале страшной болезни — знала, что шансов нет

В играх этот эпик так и не показали: фильм «Мортал комбат 2» сделает то, о чем фанаты франшизы мечтали с 1992 года

Турбобабка помогает Момо в «Дандадане» вовсе не по доброте душевной: злодейка куда страшнее, чем кажется на первый взгляд

Урезали ради хронометража: во «Властелине колец» должна была быть еще одна грандиозная битва — даже круче сражения у подножия Ородруина

Думали проходняк, а это хит: звезда «Постучись в мою дверь» снялся в новом турдизи — здесь и Шах-султан из «Великолепного века»