Ждете 2 сезон «Родителей родителей»? Официальные источники молчат, но в Сети уже точную дату премьеры давно знают

Эта сцена из «Служебного романа» разбила сердца миллионам: а ведь Рязанов ее не выдумал, а списал из жизни

Фанаты собрали пазл: что случилось с Данилой Багровым после «Брата-2» и почему финал фильма — не точка

Урезали ради хронометража: во «Властелине колец» должна была быть еще одна грандиозная битва — даже круче сражения у подножия Ородруина

В играх этот эпик так и не показали: фильм «Мортал комбат 2» сделает то, о чем фанаты франшизы мечтали с 1992 года

Больше всего на свете Сулейман любил вовсе не Хюррем: Роксолана, в ответ на признание султана, лишь рассмеялась

Турбобабка помогает Момо в «Дандадане» вовсе не по доброте душевной: злодейка куда страшнее, чем кажется на первый взгляд

Ушли, чтобы эпично вернуться: актеры, карьера которых триумфально возродилась спустя годы застоя

2 сезон «Уэнздей» за пару дней побил уникальный рекорд Netflix ровно в 2 раза: теперь круче только яйца (и «Игра в кальмара»)

«Потрясающе готично»: иностранцы увидели в этом российском сериале след Бертона — и влюбились с первых серий