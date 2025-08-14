Меню
Фильмы
Мир Юрского периода: Возрождение
Расписание сеансов Мир Юрского периода: Возрождение, 2025 в Курске
14 августа 2025
Расписание сеансов Мир Юрского периода: Возрождение, 14 августа 2025 в Курске
О фильме
Расписание
Завтра
13
чт
14
пт
15
сб
16
вс
17
пн
18
вт
19
ср
20
г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
14:10
от 350 ₽
19:20
от 360 ₽
22:00
от 360 ₽
Синема 5 Курск
г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
20:40
от 450 ₽
23:20
от 250 ₽
