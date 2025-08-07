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Киноафиша Фильмы Мир Юрского периода: Возрождение Расписание сеансов Мир Юрского периода: Возрождение, 2025 в Курске 7 августа 2025

Расписание сеансов Мир Юрского периода: Возрождение, 7 августа 2025 в Курске

Билеты
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Завтра 5 ср 6 чт 7 пт 8
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Как купить билеты на сеанс фильма «Мир Юрского периода: Возрождение»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Люксор Европа г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
10:00 от 330 ₽ 12:40 от 350 ₽ 19:20 от 360 ₽
Синема 5 Курск г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
20:45 от 450 ₽ 23:20 от 250 ₽
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