Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Мир Юрского периода: Возрождение Расписание сеансов Мир Юрского периода: Возрождение, 2025 в Курске 31 июля 2025

Расписание сеансов Мир Юрского периода: Возрождение, 31 июля 2025 в Курске

Билеты
Вся информация о фильме
Завтра 30 чт 31 пт 1 сб 2 вс 3 пн 4 вт 5 ср 6
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Мир Юрского периода: Возрождение»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
5 звезд г. Курск, ул. Ленина, 30, ТРЦ «Пушкинский»
2D
11:15 от 240 ₽ 17:40 от 340 ₽
Люксор Европа г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
10:00 от 330 ₽ 14:30 от 350 ₽ 19:20 от 360 ₽
Синема 5 Курск г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
13:15 от 400 ₽ 18:10 от 450 ₽ 20:50 от 450 ₽ 23:30 от 250 ₽
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Лея и волшебная карта
Лея и волшебная карта
2024, Китай, анимация, фэнтези
Нейробатя
Нейробатя
2025, Россия, комедия
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Стало известно, ради какой роли Гузеева сменила имидж: поседела и избавилась от бровей, чтобы стать копией одной преступницы
Почему Протомолекула выбрала Холдена? У героя «Пространства» не было выбора
Смотреть придется 2 дня 17 часов и 52 минуты: сколько эпизодов и сезонов в сериале «Анна Медиум» и когда уже выйдет продолжение?
«Ребята, давайте жить дружно» — это слишком просто: вспомните 5 других мультиков СССР по одной фразе (тест)
В новом Sci-Fi по Кингу покажут реинкарнацию самых жутких персонажей «Сияния»: двое из ларца, одинаковых с лица
В этих культовых сценах актеры импровизируют — да так убедительно, что в одной из них пролилась настоящая кровь (и ее оставили)
«Ради таких красавиц начинают войны»: реальная Нурбану была краше Хюррем и Махидевран вместе взятых — ИИ-портрет по описаниям хасеки это подтверждает
«Точно снимал Бертон?!»: зрители в пух и прах разнесли экранизацию этой книги — лучше прочитать, чем включать фильм
Ремейк классики Меньшова с Сергеем Зверевым, «наш Marvel» и рэп-баттлы: «Киноафиша» называет 3 самых ожидаемых российских сериала осени
Вырезали все вплоть до постельной сцены: одну из лучших ролей Высоцкого загубила цензура СССР — актер после этого невзлюбил сам фильм
«Черт попутал»: одна из худших ролей Леонова — актер умер вскоре после просмотра черновой версии фильма
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше