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Киноафиша Фильмы Мир Юрского периода: Возрождение Расписание сеансов Мир Юрского периода: Возрождение, 2025 в Курске 27 июля 2025

Расписание сеансов Мир Юрского периода: Возрождение, 27 июля 2025 в Курске

Билеты
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Сегодня 23 Завтра 24 пт 25 сб 26 вс 27 пн 28 вт 29 ср 30
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Как купить билеты на сеанс фильма «Мир Юрского периода: Возрождение»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
5 звезд г. Курск, ул. Ленина, 30, ТРЦ «Пушкинский»
2D
11:15 от 240 ₽ 17:35 от 340 ₽
ГРИННФИЛЬМ г. Курск, просп. Карла Маркса, 68,ТРЦ «Мега Гринн»
12:45 от 420 ₽ 15:25 от 420 ₽ 18:05 от 460 ₽ 20:45 от 460 ₽ 23:25 от 460 ₽
Люксор Европа г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
09:40 от 340 ₽ 14:30 от 360 ₽ 19:20 от 370 ₽
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