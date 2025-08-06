Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Одержимые. Наследие дьявола Расписание сеансов Одержимые. Наследие дьявола, 2024 в Курске 6 августа 2025

Расписание сеансов Одержимые. Наследие дьявола, 6 августа 2025 в Курске

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 30 Завтра 31 пт 1 сб 2 вс 3 пн 4 вт 5 ср 6
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Одержимые. Наследие дьявола»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
ГРИННФИЛЬМ г. Курск, просп. Карла Маркса, 68,ТРЦ «Мега Гринн»
2D
23:15 от 240 ₽
Люксор Европа г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
21:50 от 180 ₽
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
«Взрыв ностальгии и угара нулевых»: на ТНТ стартовал второй сезон «Букиных» — отзывы словно бочка меда, но с ложкой дегтя
Удивительно, но Серкана Болата нет: 7 красавчиков-актеров, которых обожают зрители Турции
Убийства, пытки и шантаж были в реальности: вот с какого американского мафиози списали Тони Сопрано
«Зачем я снял это?»: Меньшов горько пожалел о съемках своего лучшего фильма — коллеги затравили и прозвали «позором Мосфильма»
Уже не байопик, а полноценная драма: съемки фильма о Мадонне превратились в балаган
Как «Титаник», но с мистикой: в Голливуде снова экспериментируют — ждем паранормальную драму
Одна серия — и ты в ловушке: 12 дорам, которые украдут сон — к счастью, мини-формат позволяет
Этого героя в «Великолепном веке» состарили на 30+ лет: в жизни при Сулеймане он был куда моложе
«Я был в шоке»: «Интерстеллар» любят десятки миллионов зрителей, а вот коллеги Нолана фильм не оценили — ведь едва не оглохли
«Человеки! Одумайтесь!»: только фанаты Мягкова вспомнят 5 фильмов с ним по одной фразе (тест)
«Вандалы сравняли с землей»: легендарные «Грозовые ворота» снимались в потрясающей локации в Геленджике — но теперь ее больше нет (видео)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше