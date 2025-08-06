«Взрыв ностальгии и угара нулевых»: на ТНТ стартовал второй сезон «Букиных» — отзывы словно бочка меда, но с ложкой дегтя

Удивительно, но Серкана Болата нет: 7 красавчиков-актеров, которых обожают зрители Турции

Убийства, пытки и шантаж были в реальности: вот с какого американского мафиози списали Тони Сопрано

«Зачем я снял это?»: Меньшов горько пожалел о съемках своего лучшего фильма — коллеги затравили и прозвали «позором Мосфильма»

Уже не байопик, а полноценная драма: съемки фильма о Мадонне превратились в балаган

Как «Титаник», но с мистикой: в Голливуде снова экспериментируют — ждем паранормальную драму

Одна серия — и ты в ловушке: 12 дорам, которые украдут сон — к счастью, мини-формат позволяет

Этого героя в «Великолепном веке» состарили на 30+ лет: в жизни при Сулеймане он был куда моложе

«Я был в шоке»: «Интерстеллар» любят десятки миллионов зрителей, а вот коллеги Нолана фильм не оценили — ведь едва не оглохли

«Человеки! Одумайтесь!»: только фанаты Мягкова вспомнят 5 фильмов с ним по одной фразе (тест)