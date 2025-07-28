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Киноафиша Фильмы Одержимые. Наследие дьявола Расписание сеансов Одержимые. Наследие дьявола, 2024 в Курске 28 июля 2025

Расписание сеансов Одержимые. Наследие дьявола, 28 июля 2025 в Курске

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 26 Завтра 27 пн 28 вт 29 ср 30
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Как купить билеты на сеанс фильма «Одержимые. Наследие дьявола»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
ГРИННФИЛЬМ г. Курск, просп. Карла Маркса, 68,ТРЦ «Мега Гринн»
2D
21:30 от 420 ₽ 23:15 от 420 ₽
Люксор Европа г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
12:40 от 170 ₽ 22:00 от 180 ₽
Синема 5 Курск г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
23:05 от 520 ₽
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