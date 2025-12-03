Меню
Киноафиша Фильмы Хищник: Планета смерти Расписание сеансов Хищник: Планета смерти, 2025 в Курске 10 декабря 2025

Расписание сеансов Хищник: Планета смерти, 10 декабря 2025 в Курске

Как купить билеты на сеанс фильма «Хищник: Планета смерти»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Люксор Европа г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
22:10 от 320 ₽
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Волчок
2025, Россия, комедия, приключения
Есть только МиГ
2025, Россия, комедия
Хищник: Планета смерти
2025, США, фантастика
Маша и Медведи
2025, Россия, приключения, комедия, семейный
Письмо Деду Морозу
2025, Россия, комедия, семейный, фэнтези
Авиатор
2025, Россия, фантастика
Яга на нашу голову
2025, Россия, семейный, фэнтези
Горыныч
2025, Россия, приключения, сказка
Семьянин
2025, Россия, комедия
По-братски
2025, Россия, комедия
