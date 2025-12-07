Меню
Расписание сеансов Хищник: Планета смерти, 2025 в Курске 7 декабря 2025

Расписание сеансов Хищник: Планета смерти, 7 декабря 2025 в Курске

Билеты
Вся информация о фильме
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
ГРИННФИЛЬМ г. Курск, просп. Карла Маркса, 68,ТРЦ «Мега Гринн»
20:30 от 480 ₽
Люксор Европа г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
22:10 от 380 ₽
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Волчок
Волчок
2025, Россия, комедия, приключения
Есть только МиГ
Есть только МиГ
2025, Россия, комедия
Хищник: Планета смерти
Хищник: Планета смерти
2025, США, фантастика
Маша и Медведи
Маша и Медведи
2025, Россия, приключения, комедия, семейный
Письмо Деду Морозу
Письмо Деду Морозу
2025, Россия, комедия, семейный, фэнтези
Авиатор
Авиатор
2025, Россия, фантастика
Яга на нашу голову
Яга на нашу голову
2025, Россия, семейный, фэнтези
Горыныч
Горыныч
2025, Россия, приключения, сказка
Семьянин
Семьянин
2025, Россия, комедия
По-братски
По-братски
2025, Россия, комедия
