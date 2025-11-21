100% критиков советуют этот детективный мини-сериал из Великобритании: досмотрите до третьей серии и не пожалеете

Без «Атаки титанов» или «Поднятия уровня в одиночку»: 5 самых пацанских аниме, которые бьют по нервам сильнее любого боевика

Не казнь Неда и не Красная свадьба: «Игра престолов» намекнула на гибель Старков еще в первых сериях, а этого никто и не заметил

Этот Sci-Fi 15-летней давности стоил $5 000 000 и опозорился в прокате: но спустя годы его любят сильнее «Интерстеллара»

«Это полная чушь»: пока зрители 10+ лет нахваливают «Интерстеллар», ученые нашли глупый ляп – перекрывает все старания Нолана

Культовый маньяк, горе-космонавт и Джокер: лишь 3 актера могут заменить Деппа-Воробья в «Пиратах…» так, чтоб не было мучительно больно

«Это мой натуральный цвет»: только преданные зрители вспомнят 5/5 фильмов СССР по кадрам с блондинками (тест)

Один невинный комментарий Бильбо создал ляп в лоре Толкина — и все из-за сценаристов «Властелина колец»: звучит в самом начале

«Просто потрясающая»: Бобби Браун попала в «Очень странные дела» благодаря Кингу, впечатлила его в другом сериале

Юлию Пересильд официально убрали из списка лучших актрис: подсидела скандальная молодая звезда сказок