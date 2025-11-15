Меню
Фильмы
Хищник: Планета смерти
Хищник: Планета смерти, 2025 в Курске
15 ноября 2025
Хищник: Планета смерти, 15 ноября 2025 в Курске
г. Курск, просп. Карла Маркса, 68,ТРЦ «Мега Гринн»
20:00
от 480 ₽
22:20
от 480 ₽
Люксор Европа
г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
14:10
от 370 ₽
18:50
от 380 ₽
21:20
от 380 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Иллюзия обмана 3
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Яга на нашу голову
Отзывы
2025, Россия, семейный, фэнтези
Папины дочки. Мама вернулась
Отзывы
2025, Россия, семейный, комедия
Горыныч
Отзывы
2025, Россия, приключения, сказка
Мажор в Дубае
Отзывы
2025, Россия, приключения, комедия
Алиса в Стране чудес
Рецензия
Отзывы
2025, Россия, мюзикл
Лысый нянь
Отзывы
2025, Россия, боевик, комедия, семейный
Голосовой помощник
Отзывы
2025, Россия, семейный, фантастика
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Оно. Кошмар на Мейпл-стрит
Отзывы
2024, США, ужасы
Кролецып и Сурок Времени
Отзывы
2025, Бельгия / Франция / США, анимация
Гарри Поттер и Тайная Комната
Отзывы
2002, США / Великобритания / Германия, мистика, приключения, сказка, семейный
Ругали «Зимородок», а «Клюквенный щербет» переплюнул и его: что ждет турецкий хит после перезагрузки и временного скачка
Вышел первый трейлер «Тайного города» с Пересильд и Биковичем: премьера фэнтези по романам Вадима Панова — в 2026 году (видео)
Первый сезон был лишь разминкой: HBO запускает съемки 2 сезона «Дюны: Пророчества» — будет 8 серий вместо 6, и это не все сюрпризы
180 000 000 просмотров за неделю: Netflix назвал топ-5 самых популярных фильмов 2025 года – смотреть без кринжа можно лишь 2 из них
Само совершенство: ученые составили топ-10 самых красивых актрис в мире — и на этот раз Белла Хадид осталась за бортом
Говорящая змея, близнецы-изобретатели, странный эльф: Роулинг для «Гарри Поттера» полностью сплагиатила малоизвестный детский сериал
«Да, я снова голый»: Крэнстон спустя годы вернется к своей культовой роли: мы тоже в шоке, что речь не про Уолтера Уайта
18 «Эмми» и 99% свежести: этот сериал с рейтингом 8.6 не зря окрестили японской «Игрой престолов» – второй сезон не за горами
«Все чаще хочется больше реализма»: лишь эти 3 дорамы показывают жизнь в Южной Корее такой, какая она есть на самом деле
29.1 млн просмотров и №1 в 72 странах: «опера, пропитанная печалью и снегом» рвет топы Netflix – включайте, если не знаете, что посмотреть
Зачем в 4 сезоне «Ведьмака» от Netflix прикончили сразу нескольких героев, которые в книгах живы до сих пор? Ответ режиссера «убил»
