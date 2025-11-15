Почему Пифия сказала Нео, что он не Избранный — и как этот обман перевернул весь сюжет «Матрицы»

Придется выбирать, что смотреть первым: НТВ готовит решающий рывок года — 4 новых сериала подряд, которые давно ждали

Что на самом деле было написано над дверью у Пифии — и почему это меняет смысл «Матрицы»?

«Все чаще хочется больше реализма»: лишь эти 3 дорамы показывают жизнь в Южной Корее такой, какая она есть на самом деле

Говорящая змея, близнецы-изобретатели, странный эльф: Роулинг для «Гарри Поттера» полностью сплагиатила малоизвестный детский сериал

18 «Эмми» и 99% свежести: этот сериал с рейтингом 8.6 не зря окрестили японской «Игрой престолов» – второй сезон не за горами

100% от критиков на Rotten Tomatoes — не панацея: зрителей лишили третьего сезона «Черепашек-ниндзя»

Фанаты зря травили «Игру престолов» — были финалы похуже: этот сериал с оценкой 8,2 на IMDb к концу превратился в то, что включают только фоном

«Да, я снова голый»: Крэнстон спустя годы вернется к своей культовой роли: мы тоже в шоке, что речь не про Уолтера Уайта

Зачем в 4 сезоне «Ведьмака» от Netflix прикончили сразу нескольких героев, которые в книгах живы до сих пор? Ответ режиссера «убил»