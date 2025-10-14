5 фильмов Netflix, которые можно показать даже бабушкам и дедушкам: стыдно точно не будет

Джинни могла обмануть всех — даже самого Поттера: фанаты выдвинули +1 шокирующую теорию о романе героев

Алентова в 37 сыграла студентку, а в 40 — директора: а сколько лет было другим актерам из «Москва слезам не верит»?

Звезда «Голодных игр» рассказал о приходе славы после выхода фильма — популярность сошла на нет быстрее, чем он ожидал

Беллу в вампира превратил вовсе не Эдвард, а её дочь Ренесми: над этой дикой теорией фанаты «Сумерек» бьются уже 13 лет

5 безупречных от начала и до конца фэнтези-сериалов: у них нет «того самого плохого сезона» — в отличие от «Игры престолов» и «Сверхъестественного»

Сценаристы «Великолепного века» солгали во благо: на этих героях держался сериал — но в Османской империи о них ничего не слышали

«Присосался к прокату и высосал до дна»: новинку Бессона в России полюбили больше, чем во Франции

Такой «Интерстеллар» зрители и представить не могли: задумывался как драма о любви — пока Спилберга не сменил Нолан

Попали в реальную тюрьму, бежать пришлось с завода: «Джентльменов удачи» снимали по всему СССР — и с этим связано несколько ляпов