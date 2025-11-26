7,9 против 7,0 — зрители ругали «Метод 3», но рейтинг показывает: он уже лучше 2 сезона

Райан Джонсон признал: его трилогия «Звёздные войны» умерла, так и не родившись

Убийство в Мексике, криминальный клан Арканзаса и убийца из прошлого: что нового посмотреть из триллеров и боевиков в ноябре

56,5 млн рублей за 4 дня: этот российский фэнтези-экшен оценили даже фанаты Marvel – «хочу продолжения!», твердят зрители

От маньяков-душителей до лис: 5 свежих детективов, которые вы могли пропустить – есть даже готовый наследник «Невского»

Пересмотрели все кинохиты СССР? Докажите в тесте: вспомните названия 5 лент по случайным кадрам

Кого разыскивал герой Устюгова, и что за девушку он встретил в 1-м сезоне: только фанаты «Ментовских войн» пройдут тест на 5/5

Узнать фильм СССР по лицам все могут: а попробуйте вспомнить 5 кинолент СССР по менее очевидным кадрам (тест)

Хотели рекламу туалетов – сняли фильм-номинант на «Оскар»: эта японская лента с оценкой 7.9 – бальзам на душу для уставших от инфошума

Есть 2 вероятных даты: когда выйдет 8-й сезон «Скорой помощи» с Куценко – и о чем он будет