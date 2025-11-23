Меню
Киноафиша
Курск, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Наш папа - Дед Мороз!
Расписание сеансов Наш папа - Дед Мороз!, 2024 в Курске
23 ноября 2025
Расписание сеансов Наш папа - Дед Мороз!, 23 ноября 2025 в Курске
Билеты
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Завтра
19
чт
20
пт
21
сб
22
вс
23
пн
24
вт
25
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Наш папа - Дед Мороз!»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
ГРИННФИЛЬМ
г. Курск, просп. Карла Маркса, 68,ТРЦ «Мега Гринн»
2D
11:55
от 420 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Хищник: Планета смерти
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Яга на нашу голову
Отзывы
2025, Россия, семейный, фэнтези
Папины дочки. Мама вернулась
Отзывы
2025, Россия, семейный, комедия
Горыныч
Отзывы
2025, Россия, приключения, сказка
Мажор в Дубае
Отзывы
2025, Россия, приключения, комедия
Алиса в Стране чудес
Рецензия
Отзывы
2025, Россия, мюзикл
Лысый нянь
Отзывы
2025, Россия, боевик, комедия, семейный
Голосовой помощник
Отзывы
2025, Россия, семейный, фантастика
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Оно. Кошмар на Мейпл-стрит
Отзывы
2024, США, ужасы
Кролецып и Сурок Времени
Отзывы
2025, Бельгия / Франция / США, анимация
«Мистика не мое… смотреть не буду»: этот комментарий зрителя точно описал раскол вокруг сериала «Зверобой-2»
У «Иллюзии обмана 3» достойные конкуренты: 5 фильмов ноября, от которых невозможно оторваться
100% критиков советуют этот детективный мини-сериал из Великобритании: досмотрите до третьей серии и не пожалеете
«Это полная чушь»: пока зрители 10+ лет нахваливают «Интерстеллар», ученые нашли глупый ляп – перекрывает все старания Нолана
Очки «мымры», профессия Нади, Мягков без голоса: на 11/11 вопросов о шедеврах Рязанова ответят лишь 5% киноманов – а вы справитесь?
На Letterboxd назвали лучшие «женские» фильмы в истории: без «Сумерек» с «Поттером» хотя бы в топ-10 (но с «Интерстелларом»!)
Этот Sci-Fi 15-летней давности стоил $5 000 000 и опозорился в прокате: но спустя годы его любят сильнее «Интерстеллара»
Культовый маньяк, горе-космонавт и Джокер: лишь 3 актера могут заменить Деппа-Воробья в «Пиратах…» так, чтоб не было мучительно больно
Юлию Пересильд официально убрали из списка лучших актрис: подсидела скандальная молодая звезда сказок
Сбежал в США, облысел, пел для Ричарда Гира, стал многодетным отцом: как сложилась жизнь Пети Рамы из «Бумера»
Фанатам «Нарко» зайдет: бразильская новинка отправилась на вершину топа Netflix с 5 900 000 просмотров — и тут не 300 серий, а всего 8
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667