Расписание сеансов Наш папа - Дед Мороз!, 2024 в Курске 8 ноября 2025

Расписание сеансов Наш папа - Дед Мороз!, 8 ноября 2025 в Курске

Вся информация о фильме
чт 6 пт 7 сб 8 вс 9 пн 10 вт 11 ср 12
ГРИННФИЛЬМ г. Курск, просп. Карла Маркса, 68,ТРЦ «Мега Гринн»
2D
10:40 от 420 ₽ 12:40 от 500 ₽ 17:00 от 550 ₽ 19:00 от 550 ₽
Люксор Европа г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
12:00 от 270 ₽ 20:00 от 280 ₽
Синема 5 Курск г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
10:35 от 390 ₽ 14:15 от 450 ₽
