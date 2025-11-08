Меню
Киноафиша
Курск, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Наш папа - Дед Мороз!
Расписание сеансов Наш папа - Дед Мороз!, 2024 в Курске
8 ноября 2025
Расписание сеансов Наш папа - Дед Мороз!, 8 ноября 2025 в Курске
Билеты
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
чт
6
пт
7
сб
8
вс
9
пн
10
вт
11
ср
12
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Наш папа - Дед Мороз!»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
ГРИННФИЛЬМ
г. Курск, просп. Карла Маркса, 68,ТРЦ «Мега Гринн»
2D
10:40
от 420 ₽
12:40
от 500 ₽
17:00
от 550 ₽
19:00
от 550 ₽
Люксор Европа
г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
12:00
от 270 ₽
20:00
от 280 ₽
Синема 5 Курск
г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
10:35
от 390 ₽
14:15
от 450 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Мажор в Дубае
Отзывы
2025, Россия, приключения, комедия
Папины дочки. Мама вернулась
Отзывы
2025, Россия, семейный, комедия
Горыныч
Отзывы
2025, Россия, приключения, сказка
Первый на Олимпе
Отзывы
2025, Россия, драма
Алиса в Стране чудес
Рецензия
Отзывы
2025, Россия, мюзикл
Финник 2
Отзывы
2025, Россия, анимация, семейный
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Шелби Оукс. Город-призрак
Рецензия
Отзывы
2024, США, ужасы, триллер
Оболочка
Отзывы
2024, США, ужасы, триллер
Детка на драйве
Отзывы
2025, США, триллер
Хэллоуин. Ночной кошмар
Отзывы
2025, США, ужасы
Брат навсегда
Отзывы
2025, Россия, документальный
Полувеликан, полулегенда: фанаты нашли 4 доказательства, что Хагрид — сильнее, чем сам Волдеморт
Не успели моргнуть, а охота уже началась: вот когда «Хищник: Планета смерти» доберется до российских кинотеатров — точная дата
«Битва Калленов против Вольтури — только в среднерусском стиле»: зрители в восторге от 3 сезона «Вампиров средней полосы», вот что пишут
Макконахи уже давно выбрал свою любимую роль, и это точно не «Интерстеллар»: спасает не мир, а двух школьников (и самого себя)
Финал «Драконьего жемчуга: Супер» будет еще позорней, чем у «Игры престолов» – все страдания Гоку помножат на ноль
Лучше любой серии «Ведьмака», но провал для HBO: худшие серии «Игры престолов» — тот случай, когда Бес попутал
Заслужили второй шанс: Джеймс Ганн сделал бы DC снова великим — нужно лишь вернуть 3-х героев Снайдера в игру
«Алиса чисто Капитан Марвел»: ИИ превратил 9 мультяшек СССР в людей – у зрителей сразу нашлось 3 фаворита (фото)
«Редкий пример»: этот сериал с рейтингом 7,9 работает как бесплатный сеанс психотерапии — 4 сезона пролетают незаметно
В Средиземье была реликвия куда мощнее Кольца — испепелила бы Саурона на месте: перед ее силой не устояли даже божества
Уже 11 лет «Интерстеллар» ругают за то, что в нем «забыли» про все страны, кроме США – и лишь внимательные зрители понимают: зря
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667